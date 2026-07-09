غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث دعم المنتج الوطني والتحضير لمعرض فود ‏سيريا الدولي

دمشق-سانا
بحث رؤساء اللجان الفرعية الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، التحضيرات الجارية للمشاركة في معرض فود سيريا الدولي للأغذية والمشروبات، المقررة إقامته على أرض مدينة المعارض خلال الفترة من 26 إلى 28 تموز الجاري، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بدعم القطاع الصناعي الغذائي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
تطوير المعارض الغذائية
وتناول الاجتماع أهمية تطوير المعارض الغذائية المحلية، من خلال تنظيم معرض أو معرضين تخصصيين سنوياً، والعمل على توحيد المعارض السورية ضمن مظلة تنظيمية واحدة، بما يسهم في تعزيز حضورها على المستوى الخارجي.
كما دعا المشاركون إلى عقد اجتماع يضم مصنعي اللحوم والمرتديلا مع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف ضبط المواصفات القياسية، ومنع المخالفات، وإلى تخفيض نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية على رواتب العمال، بما يمكن المصانع من تسجيل كامل عمالها وفق الأصول القانونية.
المعاملة بالمثل
وأكد رئيس القطاع الغذائي في الغرفة أسامة النن أن هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية تتجه إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن خضوع المنتجات الأجنبية المستوردة للمواصفات والمعايير ذاتها المطبقة على المنتج الوطني.
بدوره، أوضح أمين سر الغرفة عبد الله الزايد أنه تم تخصيص جناح لغرفة صناعة دمشق وريفها ضمن معرض “فود سيريا”، سيتم من خلاله توزيع منصات عرض لدعم الشركات الصناعية.
وتواصل غرفة صناعة دمشق وريفها عقد اجتماعات دورية مع اللجان القطاعية لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية، واقتراح حلول تعزز الإنتاج، وترفع تنافسية المنتج السوري، وتوسع فرص التسويق والتصدير.