غرفة صناعة دمشق وريفها تبحث دعم المنتج الوطني والتحضير لمعرض فود ‏سيريا الدولي

‏دمشق-سانا‏

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بحث رؤساء اللجان الفرعية الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، التحضيرات ‏الجارية للمشاركة في معرض فود سيريا الدولي للأغذية والمشروبات، المقررة إقامته ‏على أرض مدينة المعارض خلال الفترة من 26 إلى 28 تموز الجاري، إلى جانب ‏عدد من القضايا المتعلقة بدعم القطاع الصناعي الغذائي، وتعزيز تنافسية المنتج ‏الوطني.

تطوير المعارض الغذائية

وتناول الاجتماع أهمية تطوير ‏المعارض الغذائية المحلية، من خلال تنظيم معرض أو معرضين تخصصيين سنوياً، ‏والعمل على توحيد المعارض السورية ضمن مظلة تنظيمية واحدة، بما يسهم في ‏تعزيز حضورها على المستوى الخارجي.‏

كما دعا المشاركون إلى عقد اجتماع يضم مصنعي اللحوم والمرتديلا مع هيئة ‏المواصفات والمقاييس العربية السورية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ‏بهدف ضبط المواصفات القياسية، ومنع المخالفات، وإلى تخفيض نسبة الاشتراك في ‏التأمينات الاجتماعية على رواتب العمال، بما يمكن المصانع من تسجيل كامل ‏عمالها وفق الأصول القانونية.

المعاملة بالمثل

‏وأكد رئيس القطاع الغذائي في الغرفة أسامة النن أن هيئة المواصفات والمقاييس ‏العربية السورية تتجه إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن خضوع المنتجات ‏الأجنبية المستوردة للمواصفات والمعايير ذاتها المطبقة على المنتج الوطني.‏

‏ بدوره، أوضح أمين سر الغرفة عبد الله الزايد أنه تم تخصيص جناح لغرفة صناعة ‏دمشق وريفها ضمن معرض “فود سيريا”، سيتم من خلاله توزيع منصات عرض ‏لدعم الشركات الصناعية.‏

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وتواصل غرفة صناعة دمشق وريفها عقد اجتماعات دورية مع اللجان القطاعية ‏لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية، واقتراح حلول تعزز الإنتاج، ‏وترفع تنافسية المنتج السوري، وتوسع فرص التسويق والتصدير.