السعودية ترحب ببدء الولايات المتحدة إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب 

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، والذي أُدرج عام 1979.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس: إن المملكة تجدد دعمها لكل الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يحقق أمنها واستقرارها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقراراً وازدهاراً.

وكان الرئيس أحمد الشرع تلقى أمس الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، حيث سيُجري الكونغرس، وفقاً للقانون، مراجعة ‌‏تستمر 45 يوماً ‌‏لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.‏