رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة محذراً إيران: نحن جاهزون لاستئناف القتال في أي وقت

واشنطن-سانا

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين إيران اليوم الخميس، من أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات القتالية في أي وقت.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن كين قوله في مؤتمر صحفي: إن “قرار وقف إطلاق النار جاء بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب”، مؤكداً أن “القوات الأمريكية لا تزال في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات القتالية في أي لحظة”.

وأضاف كين: إن “القوات الأمريكية بدأت في الـ 13 من نيسان الجاري تنفيذ حصار بحري داخل المياه الإقليمية الإيرانية، يستهدف الموانئ والسواحل الإيرانية وليس مضيق هرمز”، لافتاً إلى أن “الحصار يشمل جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بغض النظر عن جنسيتها”.

وحذر كين من أن “الجيش الأمريكي سيلاحق بنشاط أي سفن ترفع العلم الإيراني أو أي سفن تحاول دعم النظام الإيراني في أي مكان آخر في العالم”، وذلك في إطار توسيع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز.

وأضاف: إنه “إضافة إلى قطع موانئ النظام في هذا الممر النفطي الحيوي، ستقوم أصول عسكرية أمريكية أخرى بمراقبة السفن في أماكن أخرى، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستوقفها وستلاحق القوات المشتركة من خلال عملياتها وأنشطتها في مناطق مسؤولية أخرى أي سفينة ترفع العلم الإيراني أو أي سفينة تحاول تقديم دعم مادي لإيران”.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران مؤخراً انتهت دون تحقيق تقدم، ليعلن ترامب لاحقاً نيته فرض حصار على الموانئ الإيرانية، وبحلول يوم الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ الحصار على الموانئ الإيرانية بالكامل.