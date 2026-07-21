سيئول تخفف القيود المفروضة حول “مناطق الحماية العسكرية” لتشجيع التنمية الإقليمية

سيئول-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن خطط لرفع أو تخفيف القيود المفروضة على مناطق الحماية العسكرية، حيث تسعى الحكومة إلى معالجة الانزعاج العام وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن الوزارة قولها: “بموجب الخطة، ستقوم وزارة الدفاع برفع القيود بالكامل في 5 مناطق، بما في ذلك بلدة غوسيونغ ومدينة سوكتشو في إقليم غانغوون، ومدينة بيونغتيك ومدينة غويانغ في إقليم غيونغغي، وحي يونغسان في سيئول.

وبالتفصيل، تخطط الوزارة لإزالة تصنيف منطقة حماية عسكرية بشكل كامل عن مساحة إجمالية تقدر بـ 6.39 ملايين متر مربع من الأراضي حول غوسونغ وسوكشو، إلى جانب منطقة مساحتها 137 ألف متر مربع في يونغسان، من بين مناطق أخرى.

كما سيتم رفع الحظر عن منطقة تؤثر حالياً على 1.33 مليون متر مربع من الأراضي في بيونغتيك، على بعد حوالي 60 كيلومتراً جنوب سيئول، في خطوة تأتي بعد نقل منشأة تخزين ذخيرة تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا في المنطقة لإفساح المجال لمشروع إنشاء مدينة دولية جديدة.

ويشير مصطلح “الحماية العسكرية” إلى المناطق التي يحددها وزير الدفاع لحمايتها وفرض قيود حولها نظراً لدورها كقواعد عسكرية، وبرفع الحظر، سيتمكن السكان من بناء أو توسيع منشآتهم دون الحاجة إلى التشاور المسبق مع الجيش.

وإضافة إلى ذلك، تدعو الخطة إلى تخفيف القيود المفروضة على التنمية في 17,000 متر مربع من الأراضي في سيهيونغ، على بعد حوالي 30 كيلومتراً جنوب غرب سيئول، من خلال إعادة تصنيف المنطقة من منطقة محظورة إلى منطقة حماية محدودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف القيود التنموية في مناطق الحماية العسكرية، وذلك للسماح بوصول المدنيين بشكل أوسع ومعالجة شكاوى السكان.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الوزارة عن خطط لإعادة ترسيم حدود المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش على طول الحدود بين الكوريتين عن طريق تحريك الخطوط إلى الشمال، فضلاً عن السعي إلى تخفيف وإزالة مناطق الحماية العسكرية تدريجياً.