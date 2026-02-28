ماكرون يدعو إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن جراء الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل وإيران

باريس-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، في أعقاب الهجمات المتبادلة بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

وفي تدوينة عبر منصة “إكس” قال ماكرون: “إنّ التصعيد الحالي يُشكل خطراً على الجميع ويحمل عواقب وخيمة، وينبغي أن يتوقف”، معتبراً أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض بحسن نية لإنهاء برنامجها النووي والباليستي وخطواتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وأمريكا وإيران منذ صباح السبت، كما اعتدت إيران بصواريخ باليستية على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة تنديد واسعة.