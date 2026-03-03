قطر والأردن يدينان الاعتداءات الإيرانية على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت(محدث)

الدوحة-عمان-سانا

أدانت قطر والأردن بشدة اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، وفق ما نقلت وكالة قنا، على تعارض الاعتداءات الإيرانية على السفارتين مع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية، التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية، وتمنح الحصانة لمبانيها وموظفيها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية والكويت في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما، وسلامة أراضيهما.

ونقلت قناة المملكة بدورها عن وزارة الخارجية الأردنية قولها: إن الاعتداءات الإيرانية على سفارتي الولايات المتحدة تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقيتي جنيف لعام 1949، وفيينا لعام 1961، للعلاقات الدبلوماسية التي تمنح الحصانة لمقارّ البعثات الدبلوماسية والكوادر العاملة فيها.

وعبرت الوزارة عن تضامن الأردن ووقوفه المطلق مع السعودية والكويت، ودعمه كلّ ما تتّخذه من خطوات وتدابير لمواجهة الاعتداءات الإيرانية لحماية أمنهما واستقرارهما والحفاظ على سلامة مواطنيهما.

وكانت السفارتان تعرضتا لهجمات بمسيرات إيرانية ألحقت أضراراً ماديّة خفيفة بالمباني، دون تسجيل إصابات.

وتواصل طهران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج العربي، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا، وأضرار واسعة في البنى التحتية.