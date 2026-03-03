تحذيرات من تأثير التصعيد العسكري في المنطقة ليشمل قطاعات غير نفطية

عواصم-سانا

حذرت شركة “كبلر” العالمية المتخصصة في تجارة السلع من امتداد تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية ليشمل قطاعات حيوية غير نفطية.

ونقلت شبكة “يورونيوز” الإخبارية عن الشركة قولها: إن “33 % من الأسمدة العالمية بما فيها الكبريت والأمونيا، تمر عبر مضيق هرمز، وتنطلق هذه الشحنات من قطر والسعودية والإمارات متجهة إلى أسواق متنوعة تمتد من الهند والصين إلى البرازيل ودول إفريقية”.

وأشارت كبلر بشأن الأسمدة، إلى عدم وجود بدائل عملية للشحن في منطقة الخليج، نظراً لأن النقل البري محدود بقدرة خطوط الأنابيب والشاحنات، كما أن ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية المستخدمة في تصنيع الأسمدة يُنذر بسلسلة تداعيات سعرية في هذا القطاع.

وفي قطاع البلاستيك، تُهدد الحرب مركزاً رئيسياً لتصدير البوليمرات في الإمارات، ووفق تحليل لشركة “أرغوس ميديا”، فإن المنطقة تنتج سنوياً ما يصل إلى 23 مليون طن من البولي إيثيلين أي 15 % من الإنتاج العالمي.

وتفاقم الوضع مع اندلاع حريق أول أمس الأحد في ميناء جبل علي، المركز الرئيسي لتصدير مشتقات البترول في الإمارات، واضطرار منشأة مرفأية في الكويت لتعليق عملياتها مؤقتاً بعد سقوط حطام بالقرب منها.

وتش الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق على إيران، أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة المئات على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي، وعشرات من القادة العسكريين.

كما استهدفت العملية دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ، ومقرات عسكرية وحكومية، فيما جاء الرد الإيراني بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وتنفيذ اعتداءات على عدد من الدول العربية.