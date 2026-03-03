السفارة الفرنسية في الكويت تغلق أبوابها مؤقتاً جراء التصعيد في المنطقة

الكويت-سانا

أعلنت السفارة الفرنسية لدى الكويت اليوم الثلاثاء إغلاق أبوابها أمام المواطنين في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية–الإيرانية.

وقالت السفارة في بيان نقلته صحيفة الجريدة الكويتية: “نظراً للوضع الإقليمي وتداعياته المحلية، يُنصح المواطنون الفرنسيون في الكويت بالالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والحد من السفر غير الضروري”.

وأضاف البيان: “مبنى السفارة الفرنسية مغلق مؤقتاً أمام الجمهور، ونحضّ مواطنينا على عدم الدخول إليها ومتابعة آخر المستجدات عبر حسابات السفارة”، لافتاً إلى أنها “تتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع السلطات، وستواصل إطلاعكم على آخر المستجدات”.

وكانت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية والكويت، أعلنتا في وقت سابق اليوم إغلاقاً مؤقتاً في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.