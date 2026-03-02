أمير قطر وغوتيريش يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن غوتيريش أعرب خلال الاتصال عن إدانته للهجمات الأخيرة على دولة قطر، واصفاً إياها بانتهاك سيادة الدولة ووحدة أراضيها، ومؤكداً مكانة قطر كشريك قوي وقيم للأمم المتحدة.

من جانبه، أعرب الشيخ تميم عن تقديره لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة وجهود المنظمة الدولية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة العمل على تغليب الحوار السياسي والمسار الدبلوماسي بوصفه السبيل الأمثل لاحتواء الأوضاع الراهنة وصون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول الجانبان في هذا السياق تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأهمية تكثيف المساعي الرامية إلى وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل التحديات الراهنة.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.