قطر: مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي تحتفظ بكامل جاهزيتها

الدوحة-سانا

أكّد مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، اليوم الثلاثاء، أنّ مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية “باتريوت” لم تُستنفد، وأنّها لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيّتها واحتياطاتها الكافية.

ونفى بيان للمكتب، نقلته وكالة الأنباء القطرية، ما ورد في تقريرٍ لوكالة بلومبيرغ نشر مساء أمس الإثنين، بشأن نفاد مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت).

وقال البيان: إنّ مخزونات هذه الصواريخ الاعتراضية، خلافاً لما تمّ نشره من قبل بلومبيرغ، لم تُستنفد، وإنها

لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيّتها واحتياطاتها الكافية.

وأضاف البيان: إن القوات المسلحة للبلاد “أثبتت في مواقف عديدة كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية”.

وحذر البيان من أن “نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداماً تاماً للمسؤولية، وخاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة”.

وأوضح البيان أنه يتم النظر حالياً في اتخاذ كل التدابير القانونية الكفيلة، بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت أمس الإثنين، إسقاط طائرتين إيرانيتين من طراز (SU24)، و7 صواريخ باليستية، و5 مسيرات.