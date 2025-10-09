حماس تدعو ترامب والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى إلزام إسرائيل بالتنفيذ

القدس المحتلة-سانا

دعت حركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وقالت الحركة في بيان: “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة، نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”.

وأشارت الحركة إلى أن تضحيات الشعب الفلسطيني هي التي أفشلت مخططات الاحتلال الإسرائيلي في الإخضاع والتهجير.