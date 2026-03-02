وزير الدفاع الإيطالي: القدرات الباليستية الإيرانية تراجعت بشكل ملحوظ

روما-سانا

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الإثنين، أن القدرات الباليستية الإيرانية تراجعت بشكل ملحوظ جراء الهجمات الأخيرة إضافة إلى هجمات حزيران الماضي.

وقال كروزيتو في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية: إن “الرد الإيراني ركز حتى الآن على إسرائيل ودول الخليج والقدرات العملياتية الحالية لإيران غير معروفة بدقة”، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تجهيز قدرة دفاعية موثوقة ضد التهديدات الصاروخية.

وفيما يتعلق بالخطر الذي يهدد الجنود الإيطاليين المنتشرين في منطقة الخليج، بيّن كروزيتو أن “الخطر قائم” موضحاً: “نحن نراقب وضع أفرادنا لحظة بلحظة وتم قبل أيام تقليص وجود الأفراد غير الأساسيين وجرت مراجعة واختبار الإجراءات الأمنية بالإضافة إلى خطط التعامل مع أي طارئ”.

ومنذ صباح أول أمس السبت، تتصاعد حدة الضربات المتبادلة بين إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإيران من جهة أخرى.