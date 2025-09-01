الأونروا: انهيار شبه كامل للعمل الإنساني في غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “أونروا” عدنان أبو حسنة أن الوضع في مدينة غزة وصل إلى مستوى خطير للغاية منذ بدء الحرب، وأن هناك انهياراً شبه كامل لمنظومة العمل الإنساني في المدينة.

ونقلت وكالة “معا” عن أبو حسنة قوله: إن مساحات العمل الإنساني تتعرض للتضييق بشكل مستمر، بينما أصبحت الخدمات البلدية شبه منعدمة، ما يزيد من معاناة السكان في ظل استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار أبو حسنة إلى أن الوضع الإنساني في المدينة تجاوز مرحلة الكارثة، مع تكدس مئات الآلاف من المدنيين في مناطق مكتظة، دون توفر أدنى مقومات الحياة، ووسط غياب أي قدرة على التدخل الإغاثي أو الطبي.