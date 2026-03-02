مركز مكافحة التضليل التركي ينفي إزالة 80 ألف لغم على طول الحدود مع إيران

أنقرة-سانا

نفى مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، الادعاءات المتداولة التي تفيد بإزالة “80 ألف لغم على طول الحدود التركية الإيرانية”.

ونقلت وكالة الأناضول عن المركز قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية الأحد: “إن عمليات إزالة الألغام التي نُفذت على طول الحدود التركية هي أنشطة مُخطط لها تُنفذ في إطار الالتزامات الدولية، ولا تهدف إلى إضعاف أمن الحدود، بل إلى تعزيز فعاليته باستخدام أنظمة أمنية حديثة”.

وأكد المركز في تدوينته، أن الادعاء المتداول على بعض حسابات التواصل الاجتماعي بأن 80 ألف لغم أُزيلت من الحدود التركية الإيرانية، هو ادعاء مضلل.

وأضاف المركز: “أمن حدودنا مضمون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودون انقطاع، وذلك من خلال الحواجز وأنظمة المراقبة المتطورة والطائرات المسيّرة، وعناصر أمنية متعددة المستويات، داعياً لتجاهل المنشورات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام”.

وتأتي هذه الشائعات بموازاة التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد بدء الجيشين الأمريكي والإسرائيلي شنّ ضربات واسعة النطاق على إيران أمس الأول السبت، فيما تردّ طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل وبلدان الخليج العربي والأردن.