“الهيئة الدولية” تحذر من إلغاء سلطات الاحتلال تراخيص منظمات دولية تعمل في غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من مخاطر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تراخيص عدد من المنظمات الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتبرته “سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض منظومة العمل الإنساني، وحرمان الفلسطينيين من المساعدة المنقذة للحياة”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي قوله: إن هذه الإجراءات تمثل جريمة جديدة بحق المنظمات الدولية والعمل الإنساني، محذراً من مخاطر تقويض الاحتلال عمل هذه المنظمات، ما يعني مفاقمة معاناة الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار عبد العاطي إلى أن معظم المنظمات الدولية لم تتمكن منذ آذار الماضي من إدخال مساعدات منقذة للحياة إلى غزة، ما أدى إلى حجز عشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء في مستودعات خارج القطاع.

بدورها أكدت منظمات إنسانية دولية أن الاتهامات الإسرائيلية تُستخدم كذريعة سياسية وأمنية لتقييد ومنع العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها السكان نتيجة الحرب والحصار.

وفي سياق حرب الإبادة المستمرة منذ تشرين الأول 2023، ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم تراخيص منظمات دولية تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.