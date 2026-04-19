إصابة فلسطيني واعتقال 11 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني، واعتقل 11 آخرون، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطيني بالضرب قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن إصابته بجروح.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، ومحافظة قلقيلية، وقرية رنتيس غرب مدينة رام الله، ومخيم قلنديا وبلدة كفر عقب في القدس المحتلة، وبلدة المغير شمال شرق رام الله، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت 11 فلسطينياً.

وهدمت آليات وجرافات الاحتلال مساكن عدد من أهالي قرية السر في منطقة النقب، جنوب أراضي عام 1948 بذريعة البناء غير المرخّص.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تصعيد ميداني واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات، تترافق مع مداهمات للمنازل وتخريب محتوياتها.