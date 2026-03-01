الدفاع القطرية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الأحد، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ، وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه مجالها الجوي.

ونقلت وكالة قنا عن الوزارة قولها في بيان: إن “أنظمة الرصد والإنذار المبكر اكتشفت الأهداف فور دخولها نطاق المراقبة، وتم تتبعها واعتراضها وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، بما يضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء”، مؤكدة أن “عمليات الاعتراض جرت ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة وبجاهزية كاملة، دون تسجيل خسائر بشرية”.

وشددت الوزارة على أن دولة قطر تواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومجالها الجوي، مع متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض، وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه أراضي الدولة منذ بدء الهجوم الإيراني، مؤكدةً جاهزية قواتها للتعامل مع مختلف التهديدات.