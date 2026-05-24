قطر والكويت تبحثان جهود الوساطة الباكستانية وأهميتها للتوصل إلى اتفاق ‏مستدام

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، جهودَ الوساطة الباكستانية الجارية بين واشنطن وطهران.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، بأن الجانبين تناولا خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها، وتنسيق الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الوزير القطري أهمية دعم جهود الوساطة الجارية، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام مستدام يُجنّب المنطقة مخاطر التصعيد.
وكانت قطر قد أكدت، الثلاثاء الماضي، مواصلة دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يحول دون العودة إلى التصعيد العسكري في المنطقة.