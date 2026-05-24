قطر والكويت تبحثان جهود الوساطة الباكستانية وأهميتها للتوصل إلى اتفاق ‏مستدام

الدوحة-سانا‏

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ‏آل ثاني، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد ‏الصباح، جهودَ الوساطة الباكستانية الجارية بين واشنطن وطهران‎.‎

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الأحد، بأن الجانبين تناولا خلال ‏الاتصال علاقات التعاون بين البلدين، وسُبل دعمها وتعزيزها، وتنسيق ‏الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، بما يُسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار الإقليمي‎.‎

وأكد الوزير القطري أهمية دعم جهود الوساطة الجارية، بهدف التوصل إلى ‏اتفاق سلام مستدام يُجنّب المنطقة مخاطر التصعيد‎.‎

وكانت قطر قد أكدت، الثلاثاء الماضي، مواصلة دعمها الكامل للجهود ‏الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يحول دون ‏العودة إلى التصعيد العسكري في المنطقة‎.‎