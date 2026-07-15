الدفاعات الكويتية تتعامل مع مسيرات معادية داخل أجواء البلاد

وزارة الدفاع الكويتية 1 الدفاعات الكويتية تتعامل مع مسيرات معادية داخل أجواء البلاد

الكويت-سانا
 
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية فجر اليوم الأربعاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي لمسيرات معادية اخترقت أجواء البلاد.
 
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سعود عبد العزيز العطوان في منشور على منصة إكس: “إن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عدداً من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة”.
 
وأكد العطوان جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين، موضحاً أن أصوات ‏الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمات المعادية.‏
 
ومنذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج ودول أخرى.

قطر والسعودية تؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
أعمال شغب واعتقالات في باريس إثر تحول احتفالات مشجعي “باريس سان جيرمان” ‏لمواجهات مع الشرطة
الجيش الصومالي يعلن استعادة السيطرة على مدنية بريري ومقتل 100 مسلح
موجة حر تضرب عدة دول أوروبية.. ومصرع 212 شخصاً في إسبانيا
هنغاريا تتوقع اتفاقاً الخميس المقبل للإفراج عن أموالها المجمدة أوروبياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك