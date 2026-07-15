الدفاعات الكويتية تتعامل مع مسيرات معادية داخل أجواء البلاد

الكويت-سانا



أعلنت وزارة الدفاع الكويتية فجر اليوم الأربعاء، تصدي منظومات الدفاع الجوي لمسيرات معادية اخترقت أجواء البلاد.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة سعود عبد العزيز العطوان في منشور على منصة إكس: “إن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عدداً من المسيّرات المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة”.



وأكد العطوان جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين، موضحاً أن أصوات ‏الانفجارات التي قد تسمع ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمات المعادية.‏



ومنذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي شنت إيران اعتداءات طالت العديد من البنى التحتية المدنية في دول الخليج ودول أخرى.