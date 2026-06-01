الاحتلال ينفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية ويعتقل سبعة فلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، ونفذت حملات مداهمة وتفتيش، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين بعد اقتحام منازلهم، والعبث بمحتوياتها، كما اعتقلت فلسطينيا كفيفاً بعد مداهمة منزله في بلدة اليامون.

وفي نابلس، اعتقل الجنود الإسرائيليون فجر اليوم شابين فلسطينيين من قرية برقة شمال غرب المدينة، وذلك بالتوازي مع اقتحام مركبات الاحتلال وجرافة عسكرية القرية، وتحويل منازل فيها إلى ثكنات عسكرية.

وأضافت الوكالة: إن الجنود اعتلوا أسطح بعض المنازل، وداهموا وفتشوا منازل أخرى وأجروا تحقيقات ميدانية مع عدد من الأشخاص.

كما قام مستوطنون بالاعتداء على مزارعين في بلدة بورين جنوب المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين، تشمل اعتداءات للمستوطنين، واقتحامات واعتقالات تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مدن وبلدات الضفة.