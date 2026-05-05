وزيرا الخارجية الأردني والمصري يبحثان التصعيد في المنطقة

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن مباحثات الوزيرين تناولت التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكّد الوزيران ضرورة استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الأردني بحث هاتفياً يوم السبت الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة.

