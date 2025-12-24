14 دولة تدين قرار إسرائيل إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية

لندن-سانا

أدانت 14 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مجددين معارضتهم لأي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الدول قولها في بيان مشترك اليوم، أصدرته الحكومة البريطانية: “ندعو إسرائيل إلى العدول عن هذا القرار، بالإضافة إلى إلغاء التوسع في المستعمرات”.

وأضاف البيان: “نذكر أن مثل هذه التحركات أحادية الجانب، في إطار تكثيف أشمل لسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تؤجج أيضاً انعدام الاستقرار”، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار والكف عن توسيع المستوطنات.

ومن بين الدول المشاركة في البيان بلجيكا والدنمارك وإيطاليا وآيسلندا وأيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت قبل أيام على مخطط لإقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، من بينها مستوطنتان كانتا أُخليتا عام 2005، وذلك في انتهاك للقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وكل إجراء يستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.