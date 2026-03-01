قطر تؤكد التصدي لهجمات صاروخية إيرانية جديدة وتعلن إصابة 8 بجروح جراءها

الدوحة-سانا

أكدت وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في قطر نجاح القوات المسلحة القطرية في التصدي لعدد كبير من الموجات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت عدة مناطق في البلاد، مشددةً على استقرار الأوضاع الأمنية، والسيطرة عليها.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن القوات المسلحة تمكنت، بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي للموجة الأخيرة من الصواريخ الباليستية التي استهدفت مناطق مختلفة، حيث تم إسقاطها قبل وصولها إلى أراضي الدولة، وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً.

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددةً التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وتحت السيطرة الكاملة.

‏ وخلال مؤتمر صحفي مشترك، كشف اللواء عبد الله خليفة المفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن عدد الإصابات الناتجة عن الهجوم بلغ ثماني إصابات، حيث يتلقى أربعة مصابين العلاج في المستشفى، أحدهم في حالة بليغة، فيما تلقى أربعة آخرون العلاج وغادروا.

وأشار المفتاح إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن وزارة الداخلية تعاملت مع الحادث ضمن منظومة استجابة ميدانية وتشغيلية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على الأمن العام، وسلامة المجتمع.

وأضاف: إن الفرق المختصة باشرت التعامل مع 114 بلاغاً عن سقوط شظايا في مناطق متفرقة من البلاد، شملت المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى والغربية، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم تصوير أو نشر آثار الاعتداء تجنباً للمساءلة القانونية.

من جانبه، أكد المقدم الركن ناصر محمد الكبيسي، مدير مديرية التوجيه المعنوي بالوكالة في وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة رصدت 65 صاروخاً باليستياً، و12 طائرة مسيرة قادمة من إيران على شكل موجات متتالية، وتم التعامل معها فوراً وفق الخطة المعتمدة، ما أسفر عن إسقاط 63 صاروخاً، و11 طائرة مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها.

وأوضح الكبيسي أنه رغم كثافة الهجمات وتعدد اتجاهاتها، وصل صاروخان إلى قاعدة العديد الجوية، فيما استهدفت طائرة مسيرة أحد رادارات الإنذار المبكر، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

بدوره، أعرب إبراهيم سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ باليستية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الهاشمي أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذا الاستهداف وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء وحجمه، دفاعاً عن سيادتها، وصوناً لأمنها الوطني.

وأشار إلى أن قطر كانت ولا تزال من أوائل الداعين إلى الحوار مع إيران، معتبراً أن الحوار الصريح والمسؤول هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ومحذراً من أن استمرار التصعيد يقوض فرص التفاهم، ويهدد استقرار المنطقة.

وجدد الهاشمي دعوة بلاده إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية والتصعيد، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب الحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ الأمن الإقليمي والدولي، ويحول دون اتساع نطاق المواجهة.

وشنت إيران صباح أمس السبت، اعتداءات بصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، ما أثار موجة واسعة من الإدانات، وجاءت هذه الاعتداءات عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على الأراضي الإيرانية.