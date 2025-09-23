الحكومة الإسبانية تقر حظراً شاملاً لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل

مدريد-سانا

أقرت الحكومة الإسبانية اليوم حظراً “شاملاً” على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى وضع حد للإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو في تغريدة على منصة إكس، أن القرار الذي اعتمدته الحكومة يحظر تصدير جميع المعدات العسكرية والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل وكذلك استيرادها، كما يمنع طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية والترويج لها.

وأكد الوزير الإسباني أن هذا القرار يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي الثامن من أيلول الجاري، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سلسلة إجراءات لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام موانئ البلاد.