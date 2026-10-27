فون دير لاين: درجات الحرارة في أوروبا ترتفع بضعف المعدل العالمي

بروكسل-سانا
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة في أوروبا ترتفع بمعدل يعادل ضعف المعدل العالمي، مشددةً على ضرورة تعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن فون دير لاين قولها، بمناسبة تقديم المفوضية إطاراً أوروبياً للقدرة على الصمود المناخي: إن المقاربة الجديدة تقوم على توقّع المخاطر المناخية والاستعداد لها وإدارتها، ودمج التكيّف المناخي في السياسات الأوروبية، بما يدعم الاستثمار والابتكار والنمو على المدى الطويل.
ويتضمن الإطار المقترح دعماً للسلطات المحلية والإقليمية في جهود التكيّف، إلى جانب تعزيز دور الشركات في تطوير حلول الصمود المناخي.
وتوقعت المفوضية أن يتطلب تكييف البنية التحتية والاقتصاد الأوروبيين مع الظروف المناخية المستقبلية، استثمارات تقارب 70 مليار يورو سنوياً، مشيرةً إلى أن عوائد الاستثمار في التكيّف قد تتجاوز عشرة أضعاف تكلفته، بفضل الحد من الخسائر والأضرار.
كما رجحت تضاعف حجم السوق العالمية لحلول التكيّف المناخي أربع مرات ليصل إلى 3.5 تريليونات يورو بحلول عام 2050، ما يتيح فرصاً للشركات الأوروبية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وكان علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنوا في نيسان الماضي، أن 95% من أوروبا شهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال عام 2025، في عام اتسم بظواهر مناخية متطرفة شملت حرائق غابات، وارتفاعاً غير مسبوق في درجات حرارة البحار، وموجات الحر.