فون دير لاين: درجات الحرارة في أوروبا ترتفع بضعف المعدل العالمي

بروكسل-سانا‏

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة ‏في أوروبا ترتفع بمعدل يعادل ضعف المعدل العالمي، مشددةً على ضرورة تعزيز القدرة ‏على التكيّف مع التغيرات المناخية.‏

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن فون دير لاين قولها، بمناسبة تقديم المفوضية إطاراً ‏أوروبياً للقدرة على الصمود المناخي: إن المقاربة الجديدة تقوم على توقّع المخاطر ‏المناخية والاستعداد لها وإدارتها، ودمج التكيّف المناخي في السياسات الأوروبية، بما يدعم ‏الاستثمار والابتكار والنمو على المدى الطويل.‏

ويتضمن الإطار المقترح دعماً للسلطات المحلية والإقليمية في جهود التكيّف، إلى جانب ‏تعزيز دور الشركات في تطوير حلول الصمود المناخي.‏

وتوقعت المفوضية أن يتطلب تكييف البنية التحتية والاقتصاد الأوروبيين مع الظروف ‏المناخية المستقبلية، استثمارات تقارب 70 مليار يورو سنوياً، مشيرةً إلى أن عوائد ‏الاستثمار في التكيّف قد تتجاوز عشرة أضعاف تكلفته، بفضل الحد من الخسائر ‏والأضرار.‏

كما رجحت تضاعف حجم السوق العالمية لحلول التكيّف المناخي أربع مرات ليصل إلى ‌‏3.5 تريليونات يورو بحلول عام 2050، ما يتيح فرصاً للشركات الأوروبية في مجالات ‏الابتكار والتكنولوجيا.‏

وكان علماء من الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنوا في نيسان ‏الماضي، أن 95% من أوروبا شهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال عام ‌‏2025، في عام اتسم بظواهر مناخية متطرفة شملت حرائق غابات، وارتفاعاً غير مسبوق ‏في درجات حرارة البحار، وموجات الحر.‏