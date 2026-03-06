الولايات المتحدة تغرق أكثر من 30 سفينة لإيران مع تراجع في هجمات الصواريخ والمسيرات الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية أغرقت حتى الآن أكثر من 30 سفينة إيرانية في إطار العمليات العسكرية الجارية، في وقت شهدت فيه الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة انخفاضاً كبيراً.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية المركزية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، في مؤتمر صحفي قوله: إن “الولايات المتحدة ضربت مؤخراً حاملة طائرات مسيرة إيرانية بحجم يقارب حاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية، وهي مشتعلة حالياً”.

وأشار كوبر وفق ما نقلته الوكالة، إلى أن “الهجمات الصاروخية البالستية الإيرانية انخفضت بنسبة 90 في المئة مقارنة باليوم الأول من الحرب، فيما انخفضت هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية بنسبة 83 في المئة”.

وأكد أن العمليات لا تقتصر على تدمير الصواريخ الإيرانية فحسب، بل تشمل تفكيك القاعدة الصناعية لإنتاج الصواريخ البالستية بشكل ممنهج لضمان عدم استعادتها مستقبلاً.

ومنذ الـ 28 من شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، التي ترد بدورها باعتداءات على دول عدة في المنطقة.