الصفدي يبحث مع مستشار للرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية

photo 2026 06 19 22 00 25 الصفدي يبحث مع مستشار للرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية

عمان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولص تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع آفاق تطوير التعاون المشترك، وتعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الأردن والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا أمس مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن ‏الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

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