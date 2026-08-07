ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية‎ ‎

عواصم-سانا
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية، بينما حدّ ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق الأوسط من إقبال المستثمرين على المخاطرة.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” صعد بنسبة 0.2 بالمئة إلى 659.59 نقطة، متجهاً لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي.
وتراجع التفاؤل في الأسواق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المتوقع لأسعار الفائدة.
وفي التداولات القطاعية، تصدر قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 1.3 بالمئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 0.6 بالمئة.