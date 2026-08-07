ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية‎ ‎

photo 2026 08 07 14 11 31 ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية‎ ‎

عواصم-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب قطاع ‏الرعاية الصحية، بينما حدّ ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق ‏الأوسط من إقبال المستثمرين على المخاطرة‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” صعد بنسبة ‌‏0.2 بالمئة إلى 659.59 نقطة، متجهاً لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الرابعة ‏على التوالي‎.‎

وتراجع التفاؤل في الأسواق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وارتفاع ‏أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير ‏الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المتوقع ‏لأسعار الفائدة‎.‎

وفي التداولات القطاعية، تصدر قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع ‌‏1.3 بالمئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 0.6 ‏بالمئة‎.‎

سعر غرام الذهب ينخفض في السوق السورية
إدارة ترامب تسحب 92.5 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي لتهدئة الأسواق المشتعلة
من النمو إلى الاستدامة.. الاقتصاد الأخضر يعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي
زيادة أيام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إلى خمسة
مركز أكساد يوقع اتفاقية مع وزارة البيئة السعودية لإنشاء مكتبٍ له في الرياض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك