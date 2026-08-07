ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية‎ ‎

عواصم-سانا‏

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، بدعم من مكاسب قطاع ‏الرعاية الصحية، بينما حدّ ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في الشرق ‏الأوسط من إقبال المستثمرين على المخاطرة‎.‎

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” صعد بنسبة ‌‏0.2 بالمئة إلى 659.59 نقطة، متجهاً لتسجيل مكاسبه الأسبوعية الرابعة ‏على التوالي‎.‎

وتراجع التفاؤل في الأسواق مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية وارتفاع ‏أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير ‏الزراعية في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المتوقع ‏لأسعار الفائدة‎.‎

وفي التداولات القطاعية، تصدر قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع ‌‏1.3 بالمئة، في حين سجل قطاع التأمين أكبر الخسائر متراجعاً بنسبة 0.6 ‏بالمئة‎.‎