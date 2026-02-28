رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية على دول عربية عدة، بما فيها المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها مع هذه الدول في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، وصفت المنظمة الاعتداءات الإيرانية بأنها تصعيد مرفوض، وتهديد لاستقرار المنطقة بأسرها، لما يحمله من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وشددت المنظمة على أنّ استمرار انتهاك سيادة الدول الأعضاء فيها وخرق مبادئ القانون الدولي يمثل سابقة خطيرة تقوض أسس العلاقات الدولية القائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتأتي هذه الإدانات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، ما أثار ردود فعل دولية منددة بهذه الاعتداءات.