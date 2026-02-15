البنتاغون يعلن احتجاز ناقلة نفط في المحيط الهندي بدعوى انتهاك الحظر الأمريكي

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية احتجزت ناقلة نفط في المحيط الهندي، بدعوى انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في البحر الكاريبي، بعد فرارها من المنطقة.

وقالت الوزارة عبر منصة “إكس”: إن ناقلة النفط “فيرونيكا 3″، التي ترفع علم بنما حاولت تحدّي الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب، على أمل الهروب، وقد طاردناها من البحر الكاريبي حتى المحيط الهندي، وقلّصنا المسافة التي تفصلها عنا، وأوقفنا تحركاتها.

ولوّح البنتاغون بأن وزارة الحرب “ستمنع الجهات الفاعلة غير القانونية ووكلاءها من حرية التحرك في المجال البحري”.

وفي كانون الأول الماضي، أصدر ترامب قراراً بفرض حظر على سفن النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من فنزويلا وإليها، وتم منذ ذلك الحين احتجاز ما لا يقل عن تسع سفن.

وبحسب موقع TankersTrackers.com، غادرت الناقلة “فيرونيكا 3” فنزويلا في الثالث من كانون الثاني الماضي وعلى متنها نحو 1.9 مليون برميل من النفط، وهو اليوم نفسه الذي اعتقلت فيه القوات الخاصة الأمريكية الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وكان البنتاغون قد اعترض ناقلة النفط “أكويلا 2” بطريقة مماثلة قبل نحو أسبوع.