الإمارات تتصدى بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت التصدي بنجاح لموجة جديدة من الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها في بيان: إن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت بكفاءة عالية مع الصواريخ الإيرانية دون وقوع أي أضرار مؤكدة استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذها الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

وشددت الدفاع الإماراتية على أن الاستهداف يُعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدة احتفاظ دولة الإمارات بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.

وشنت إيران عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية لهذه الدول، ومساس مباشر بأمنها وسلامة مواطنيها.