قتيل وعدد من الجرحى جراء غارات روسية على مناطق في أوكرانيا

كييف-موسكو-سانا

تستمر الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، موقعة المزيد من الضحايا والخسائر، في ظل استمرار الحراك الدبلوماسي والمفاوضات حول الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخراً، بخصوص إيجاد حل للحرب بين الطرفين.

قتيل وجرحى في غارات روسية

وفي هذه الأثناء أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، أن شخصاً قتل وأصيب 14 آخرون جراء غارات وقصف روسي استهدف عدداً من المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف، ميكولا كلاشينك، قوله: إن شخصاً قتل وأصيب 11 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة روسية على فيشهورود، مضيفاً: إن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق في مبان سكنية ومنشآت ومركبات.

بدوره أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دنيبروبيتروفسك، إصابة شخصين في هجوم روسي ليلي على المنطقة، فيما قال حاكم منطقة زابوروجيا إيفان فيدوروف: إن القوات الروسية نفذت 540 غارة على 20 موقعاً، ما أدى لإصابة طفل بجروح نتيجة هجوم على منطقة بولوهي.

فرض قيود على مطارات روسية تحسباً لغارات أوكرانية

وفي مقابل ذلك أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في دونيتسك ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تضرر مبنيين سكنيين.

كما فرضت الوكالة الروسية للنقل الجوي، قيوداً مؤقتة على حركة الطيران في مطار سامارا جنوب غرب روسيا، ومطار غروزني بجمهورية الشيشان الروسية، وذلك تحسباً لغارات بمسيرات أوكرانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات في البلاد خلال الليلة الماضية.

حراك دبلوماسي متواصل

ويأتي استمرار التصعيد العسكري في ظل حراك دبلوماسي متواصل للدفع بمساعي السلام بين أوكرانيا وروسيا، حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والموفد الخاص ستيف ويتكوف وفداً من المفاوضين الأوكرانيين اليوم في فلوريدا، لبحث خطة واشنطن الهادفة إلى إنهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أن وفداً يمثل بلاده في طريقه إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض.

من جانبه ذكر قصر الإليزيه، في بيان، أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيجتمعان في باريس غداً لمناقشة “شروط سلام عادل ودائم”، عقب المحادثات التي عقدت في جنيف وخطة السلام الأمريكية.

يذكر أن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في أوكرانيا، تضمنت بنوداً تتعلق بوقف إطلاق النار للحرب المستمرة منذ شباط 2022، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.