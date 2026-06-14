أوروبا: الرقابة الأمريكية على نماذج الذكاء الاصطناعي تعزز الحاجة لسيادة تكنولوجية أوروبية

بروكسل-سانا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد: إنها تقدر بأن الآثار العملية للتوجيه الأمريكي بشأن الرقابة على الصادرات، تؤثر على شركة “أنثروبيك” للذكاء الاصطناعي، مضيفة: إنه ينبغي أن تكون الإجراءات غير تمييزية ضد الشركاء.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينيه قوله في بيان: “نشهد وصول جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي عالية الكفاءة إلى السوق، توفر هذه النماذج فوائد كبيرة، بما في ذلك في مجال الدفاع الإلكتروني، لكنها تثير أيضاً مخاوف جدية بشأن الأمن الإلكتروني يجب معالجتها”.

وأضاف: “نعتقد أن التدابير الطارئة المتخذة في هذا السياق يجب ألا تكون تمييزية ضد الشركاء”، مشيراً إلى أن “هذا التطور هو دليل آخر على ضرورة تعزيز أوروبا لسيادتها التكنولوجية، وندرس عن كثب الآثار العملية لهذا الأمر على المستخدمين الأوروبيين لهذه الخدمات”.

يشار إلى أن شركة “أنثروبيك” أعلنت أمس السبت، تعليق إمكانية الوصول إلى اثنين من أقوى نماذجها الرقمية، وذلك امتثالاً لأمر حكومي أمريكي تذرع بـ “دواعي الأمن القومي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع الأسبوع الماضي، مرسوماً تنفيذياً بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، يتيح فرض رقابة حكومية على النماذج الأكثر تقدماً تحت شعار الأمن السيبراني، إنما “على أساس تطوّعي” حصراً.