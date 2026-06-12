سويسرا تعرض استضافة مراسم توقيع الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران

جنيف-سانا

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة استعدادها لاستضافة مراسم التوقيع المحتملة على اتفاقية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية السويسرية قولها في بيان: “إن سويسرا اقترحت استضافة التوقيع المحتمل في حال اتفاق الأطراف على ذلك”، مؤكدة أن الجهود الدبلوماسية السويسرية في حالة تعبئة كاملة، وأنها على اتصال وثيق ومستمر مع كل من واشنطن وطهران.

وأشارت الوزارة إلى أنها تنشط كوسيط لدعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاقية تهدف إلى تعزيز الهدنة، وفتح الطريق أمام خفض التصعيد في إطار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني.

يذكر أن جنيف استضافت في نهاية شباط الماضي جولة محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك قبل أيام قليلة من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.