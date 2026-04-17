غوتيريش: إعادة فتح مضيق هرمز خطوة في الاتجاه الصحيح

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

نيويورك-سانا

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة بقرار إعادة فتح مضيق هرمز، داعياً إلى إتاحة الحرية الكاملة لعمليات الشحن البحري عبر الممر المائي الحيوي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قوله: إن “الأمين العام يعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح” مضيفاً: إن موقف الأمم المتحدة واضح لجهة ضرورة الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز، واحترامها من جانب كل الأطراف”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد إغلاق طهران له عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

