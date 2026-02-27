“الناتو” يبحث تعزيز قدراته النووية لصد أي اعتداء

بروكسل-سانا

ناقش حلف الناتو خلال اجتماع الهيئة الاستشارية العليا لمجموعة التخطيط النووي في بروكسل تعزيز دور قدرات الحلف النووية لصد أي اعتداء.

وذكر موقع الحلف الإلكتروني اليوم الجمعة أن الهيئة الاستشارية التابعة للحلف ناقشت خلال اجتماعها تعزيز مصداقية وفعالية وسلامة وأمن القدرات النووية لحلف الناتو، وأهمية تقاسم العبء النووي.

وجدد المشاركون بالاجتماع التأكيد على أن التشاور لا يزال مبدأً أساسياً في سياسة الناتو النووية.

يُذكر أن المملكة المتحدة استضافت اجتماعاً رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حلف الناتو، أمس الخميس لبحث الدور المحوري للردع النووي في ضمان سلامة وأمن نحو مليار مواطن من دول الحلف.