وزير الخارجية القطري يبحث هاتفياً مع نظرائه في السعودية والبحرين وعُمان جهود خفض التصعيد

الدوحة-سانا

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الثلاثاء، في ثلاثة اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والبحرين وسلطنة عمان، آخر المستجدات الإقليمية وسبل خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن رئيس الوزراء القطري أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وتلقى اتصالين مماثلين من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لمنع تصعيد التوتر في المنطقة.



وأكد الوزير القطري خلال الاتصالات الثلاثة ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار خلال الاتصال مع نظيره العماني، إلى أهمية احترام سيادة سلطنة عمان على مياهها الإقليمية لحفظ أمن المنطقة وصون الاستقرار الإقليمي.



وجدد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى حلول شاملة تحقق السلام المستدام بالمنطقة.



وأدانت قطر في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها.