الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان ‏

نيويورك-سانا
حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية والنزوح الواسع للسكان، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وإنهاء الأعمال العدائية.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ممثلة صندوق المنظمة للسكان في لبنان، أنانديتا فيليبوس، أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يزيد على 20 بالمئة من إجمالي السكان، بينهم نحو 16 ألف امرأة حامل يواجهن صعوبات متزايدة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت فيليبوس أن النساء والفتيات يشكّلن أكثر من نصف عدد النازحين، مشيرة إلى أن معدلات النزوح في لبنان تُعد من بين الأعلى عالمياً، لافتة إلى أن الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب تسببت بأضرار طالت مراكز صحية ومستشفيات، ما زاد من الضغوط على القطاع الصحي.
وأكدت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتمد على العيادات المتنقلة للوصول إلى المتضررين، إلا أن هذه الخدمات لا يمكنها تعويض الرعاية المتخصصة، مجددة الدعوة إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ووضع حد للأعمال العدائية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت فيليبوس إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداءً إنسانياً عاجلاً بقيمة 25 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلا أن الاستجابة التمويلية لا تزال دون المستوى المطلوب، محذرةً من أن أي تراجع إضافي في الدعم سيؤدي إلى تقليص خدمات أساسية تشمل العيادات المتنقلة وخدمات القابلات والاختصاصيين الاجتماعيين وبرامج الحماية.
وكانت الأمم المتحدة أطلقت في الخامس من الشهر الجاري، نداءً إنسانياً إضافياً لجمع 331.5 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان.
ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تستمر عمليات القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل.