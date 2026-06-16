الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان ‏

نيويورك-سانا‏

حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان نتيجة استمرار الهجمات ‏الإسرائيلية والنزوح الواسع للسكان، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل ‏مستدام وإنهاء الأعمال العدائية.‏

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ممثلة صندوق المنظمة للسكان في لبنان، أنانديتا ‏فيليبوس، أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يزيد على 20 ‏بالمئة من إجمالي السكان، بينهم نحو 16 ألف امرأة حامل يواجهن صعوبات متزايدة في ‏الحصول على خدمات الرعاية الصحية.‏

وأوضحت فيليبوس أن النساء والفتيات يشكّلن أكثر من نصف عدد النازحين، مشيرة إلى ‏أن معدلات النزوح في لبنان تُعد من بين الأعلى عالمياً، لافتة إلى أن الغارات الإسرائيلية ‏على مناطق الجنوب تسببت بأضرار طالت مراكز صحية ومستشفيات، ما زاد من ‏الضغوط على القطاع الصحي.‏

وأكدت أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتمد على العيادات المتنقلة للوصول إلى ‏المتضررين، إلا أن هذه الخدمات لا يمكنها تعويض الرعاية المتخصصة، مجددة الدعوة ‏إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية ووضع حد للأعمال العدائية.‏

وفيما يتعلق بالتمويل، أشارت فيليبوس إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداءً إنسانياً عاجلاً ‏بقيمة 25 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة، إلا أن الاستجابة التمويلية لا تزال دون ‏المستوى المطلوب، محذرةً من أن أي تراجع إضافي في الدعم سيؤدي إلى تقليص خدمات ‏أساسية تشمل العيادات المتنقلة وخدمات القابلات والاختصاصيين الاجتماعيين وبرامج ‏الحماية.‏

وكانت الأمم المتحدة أطلقت في الخامس من الشهر الجاري، نداءً إنسانياً إضافياً لجمع ‌‏331.5 ‏مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان.‏

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، تستمر عمليات القصف ‏الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات ‏الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في جنوب لبنان بإخلائها من السكان، وتفجير ‏وهدم المنازل.‏