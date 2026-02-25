الصفدي وغوتيريش يبحثان تطورات المنطقة وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

عمّان-سانا

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، آخر المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أيضاً سبل تعزيز التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومساعدة اللاجئين، مؤكدين ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة.

وشدد الجانبان على وجوب تكاتف الجهود الدولية لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل كاف ومستدام ومن دون عوائق، وربط تحقيق الاستقرار بوجود أفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبحث الجانبان أيضاً الإجراءات والقرارات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، حيث حذر الصفدي من خطورة محاولات سلطات الاحتلال ضم الأراضي الفلسطينية عبر السطو عليها تحت مسميات واهية، مؤكداً أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام العادل، وتستوجب تحركاً دولياً فاعلاً لمواجهتها، كما أكد الجانبان أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين.

وتأتي هذه المباحثات في وقت يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني، مستخدماً سياسة التجويع والحصار في قطاع غزة، بالتوازي مع حملات اقتحام ممنهجة وعمليات استيطان واسعة في الضفة الغربية.