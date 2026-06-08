الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 208 دونمات من أراضي الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‌‎ ‎

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من الأراضي في محافظة طوباس ‏شمالي الضفة الغربية، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.‏

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قولها، أمس الأحد: إن المساحة المشمولة بالقرار الجديد ‏ستُضاف إلى الموقع العسكري القائم في المنطقة، ما يرفع إجمالي الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال هناك منذ ‏عام 1979 حتى عام 2026 إلى نحو 1292 دونماً.‏

ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في ‏الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس، عبر أوامر وإجراءات تستند إلى ذرائع عسكرية وأمنية، في ظل تصاعد الضغوط على ‏التجمعات الفلسطينية في المنطقة.‏

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد كشفت مؤخراً أن سلطات الاحتلال تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية ‏جديدة في الضفة الغربية.‏