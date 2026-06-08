الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 208 دونمات من أراضي الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على 208 دونمات من الأراضي في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.
ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قولها، أمس الأحد: إن المساحة المشمولة بالقرار الجديد ستُضاف إلى الموقع العسكري القائم في المنطقة، ما يرفع إجمالي الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال هناك منذ عام 1979 حتى عام 2026 إلى نحو 1292 دونماً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السياسات الإسرائيلية الرامية إلى توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس، عبر أوامر وإجراءات تستند إلى ذرائع عسكرية وأمنية، في ظل تصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية في المنطقة.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد كشفت مؤخراً أن سلطات الاحتلال تدفع بمخططات لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.