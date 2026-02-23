ولي العهد السعودي والرئيس المصري يبحثان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة

جدة-القاهرة-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة جدة السعودية اليوم الإثنين، أخر تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين استعرضا خلال لقائهما في قصر السلام في جدة العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وبحثا أيضاً تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، وخاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

وفي القاهرة صرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الجانبين تناولا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كل الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلاً عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، مشيراً إلى أن الجانبين شددا على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجانبين المصري والسعودي من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.