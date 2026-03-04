قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء في مدينة الخليل، وبلدات بيت أولا وصوريف وبيت أمر شمالها ودورا جنوبها، وفي طوباس وبلدة طمون جنوبها، وقرى تلفيت والباذان واللبن الشرقية وتل غربا ومنطقة المخفية في نابلس، وبلدة يعبد ومنطقة واد عز الدين في جنين، واعتقلت 32 فلسطينياً.

كما اقتحمت بلدة بديا في سلفيت، وأغلقت مداخلها الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة يعبد جنوب جنين لليوم الثالث على التوالي وتحول منازل فيها إلى ثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس أكثر من 30 فلسطينياً في الضفة ومدينة أم الفحم في الأراضي المحتلة عام 1948.