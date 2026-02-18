كوريا الجنوبية تسعى لإعادة تطبيق منطقة حظر الطيران مع جارتها الشمالية

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية عن نيتها العمل على إعادة فرض منطقة حظر الطيران على الحدود مع كوريا الشمالية بموجب الاتفاقية العسكرية الكورية الجنوبية المعلقة لعام 2018، والتي كانت تهدف إلى تخفيف التوتر على الحدود.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وزير الوحدة الكوري الجنوبي، جونغ دونغ-يونغ قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “بالتعاون مع سلطاتنا العسكرية، ستراجع الحكومة الاتفاقية العسكرية الكورية الجنوبية الموقعة في ال 19 من أيلول عام 2018، وستسعى لإعادة تفعيلها، بما في ذلك فرض منطقة حظر الطيران”.

وأوضح جونغ أن هذه الخطوة تهدف إلى منع أي اشتباك عسكري غير مقصود، وبناء الثقة بين جيشي الكوريتين.

وجاء إعلان سيئول هذا بعد إعرابها مؤخراً عن أسفها لإطلاق مدنيين كوريين جنوبيين طائرات مسيرة إلى كوريا الشمالية، وهو ما نددت به بيونغ يانغ باعتباره انتهاكاً لسيادتها، وطالبت جارتها الجنوبية بمنع تكرار هذه الاختراقات.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم: إن حكومة سيئول تعتزم كذلك تشديد العقوبات على من يُشغّلون طائرات مسيّرة غير مصرح بها في منطقة حظر الطيران، ومراجعة قانون العلاقات بين الكوريتين لحظر أي أعمال تُؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية بينهما.

يُشار إلى أن منطقة حظر الطيران بموجب اتفاق عام 2018، تمنع تحليق الطائرات والطائرات المسيّرة ضمن نطاق 15 كيلومتراً من المنطقة منزوعة السلاح في المناطق الشرقية، و10 كيلومترات في المناطق الغربية، وكان هدفها وقف الأعمال العدائية على الحدود وبين الجيشين، إلا أن بيونغ يانغ وسيئول علّقتا العمل بها عام 2023 وسط تصاعد التوترات بينهما.