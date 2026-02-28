لبنان يدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية والأردن

بيروت-سانا

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم السبت الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعلى الأردن.

وأعربت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام عن إدانتها الشديدة لهذه الاعتداءات التي استهدفت كلاً من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، مؤكدة تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول الشقيقة، ورفضه لأي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها وزعزعة استقرارها.

وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، شنت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.