هبوط يكسر العزلة.. أول طائرة أوروبية تصل كراكاس منذ الإطاحة بمادورو

كراكاس-سانا

هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة “اير يوروبا” الإسبانية في فنزويلا فجر اليوم، لتكون بذلك أول رحلة تجارية أوروبية تصل إلى البلاد منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الطائرة “بوينغ 787 دريملاينر” التابعة لشركة “اير يوروبا” هبطت في مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كراكاس عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة فجراً بتوقيت غرينتش).

وبحسب موقع إلكتروني لتتبع الرحلات الجوية، توقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا بعد تحذير الولايات المتحدة أواخر تشرين الثاني الماضي من احتمال قيامها بنشاط عسكري هناك، قبل عمليتها العسكرية المفاجئة ضد مادورو في الـ 3 من كانون الثاني.

وفي أواخر الشهر الماضي، دعا ترامب إلى استئناف الرحلات الجوية إلى فنزويلا، وفي محاولة لتشجيع الرحلات الجوية الأمريكية، رفعت إدارة ترامب الحظر الذي كان مفروضاً على الشركات الأمريكية منذ 2019 لتسيير رحلات إلى فنزويلا.

وبدأت عدة شركات أوروبية بالفعل بدراسة الوضع، حيث أعلنت شركة الطيران الإسبانية “إيبيريا” عن إجراء تقييم أمني قبل الإعلان عن استئناف رحلاتها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ، كما أعلنت شركة “تاب” البرتغالية أنها ستستأنف رحلاتها، في حين استأنفت شركتا “أفيانكا” الكولومبية و”كوبا” البنمية عملياتهما بالفعل.