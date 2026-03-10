مجلس الوزراء السعودي يجدد إدانته للاعتداءات الإيرانية

الرياض-سانا

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، في جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إدانته للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.

وأشار المجلس إلى أن الاعتداءات الآثمة على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، تعد إصراراً على تهديد الأمن والاستقرار، وانتهاكاً سافراً للمواثيق الدولية والقانون الدولي؛ بمهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.

وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها، وسلامة أراضيها وردع العدوان، مشيداً بقدرات الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير الصواريخ والمسيرات المعادية.

بدوره، أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، أن المجلس استعرض الدور المتواصل للمملكة النابع من نهجها الداعم للتضامن والتعاون، والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي تجاه التحديات الإقليمية الراهنة.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من شباط الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.