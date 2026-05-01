مقتل عدد من اللبنانيين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن مقتل عدد من الأشخاص في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة ذكر في بيانه اليوم أن غارة إسرائيلية على بلدة زبدين قضاء النبطية، أدت إلى مقتل 6 أشخاص.

كما أشار مركز الطوارئ إلى أن غارة إسرائيلية أخرى على بلدة حاروف قضاء النبطية أدت إلى مقتل فتاة وإصابة ٣ بجروح بينهم طفل.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني، عبر منصة “إكس” عن مقتل عسكري لبناني مع عدد من أفراد عائلته، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في بلدة كفر رمان – النبطية.

إلى ذلك، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي شن أكثر من 70 غارة على قضائي صور وبنت جبيل في القطاعين الغربي والأوسط، تزامناً مع قصف مدفعي على المنطقة.

وكانت الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2586 قتيلاً و8020 جريحاً.