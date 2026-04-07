السعودية تعلن التصدي لـ 7 صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المُتحدث الرَّسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي قوله: تم اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى بالمنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ28 من شباط الماضي.