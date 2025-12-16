لازاريني يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون إبطاء

جنيف -سانا

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني، مجدداً، إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون إبطاء، لتجنب مزيد من التدهور الإنساني في القطاع.

وقال لازاريني، في منشور له على منصة إكس اليوم: “مع الأمطار الغزيرة والبرد القارس الذي جلبته العاصفة “بايرون، يتجمّد الناس في قطاع غزة حتى الموت، حيث يزيد انهيار الأنقاض المغمورة بالمياه التي يحتمون بها، من تعرّضهم للبرد.

كما لفت لازاريني إلى الصعوبات البالغة، التي يواجهها عمال الإغاثة في تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الخيام ومواد الإيواء الأخرى إلى غزة، مشدداً على وجوب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع دون تأخير، لتجنّب تعريض المزيد من العائلات النازحة لخطرٍ جسيم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة على عمل المنظمات الإنسانية والأممية، بما فيها “الأونروا”، وسط تحذيرات دولية من أن هذه الإجراءات تهدد بانهيار كامل للعملية الإنسانية في القطاع المنكوب.