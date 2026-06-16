دراسة ألمانية: إطالة الزفير تزيد الجرأة في اتخاذ القرارات

برلين-سانا ‏

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن التحكم في إيقاع التنفس قد يكون مفتاحاً بسيطاً ‏لكنه فعال لتعزيز قدرة الدماغ على اتخاذ قرارات أكثر جرأة، وذلك من ‏خلال زيادة حساسيته تجاه المكافآت.‏

ونشر موقع “ميد لاب بورتال” الألماني، التابع للجمعية الألمانية للكيمياء ‏السريرية والطب المخبري، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة أجراها باحثون من ‏المعهد الألماني للتغذية البشرية ومستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، ‏خلصت إلى أن إطالة الزفير تجعل الدماغ أكثر استجابة للمكافآت، وتدفع ‏الأشخاص إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة، مع بقاء تقديرهم للمخاطر كما هو ‏دون تغيير.‏

وطلب الباحثون من المشاركين وعددهم 41 شخصاً، اتخاذ قرارات تنطوي ‏على مخاطرة، مع اتباع نمطين للتنفس، الطبيعي، والبطيء، حيث يكون ‏الزفير أطول من الشهيق، وراقب الفريق نشاط الدماغ، ومعدل ضربات ‏القلب، والتنفس، والتوصيل الكهربائي للجلد.‏

وخلصت الدراسة إلى أن إطالة الزفير تزيد من جرأة القرارات، عبر تعزيز ‏حساسية الدماغ للمكافآت دون التأثير على تقدير المخاطر، مع تنشيط ‏منطقتين دماغيتين مرتبطتين بالتقييم والوعي الذاتي.‏

وتأتي هذه النتائج لتضيف بعداً جديداً للعلاقة بين الجسد والعقل، وتفتح ‏المجال أمام تقنيات التنفس كوسيلة بسيطة لدعم الصحة النفسية، وتحسين ‏المزاج، بل والمساعدة في تعديل السلوكيات الغذائية مستقبلاً.‏