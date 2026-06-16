دراسة ألمانية: إطالة الزفير تزيد الجرأة في اتخاذ القرارات

برلين-سانا
كشفت دراسة ألمانية حديثة أن التحكم في إيقاع التنفس قد يكون مفتاحاً بسيطاً لكنه فعال لتعزيز قدرة الدماغ على اتخاذ قرارات أكثر جرأة، وذلك من خلال زيادة حساسيته تجاه المكافآت.
ونشر موقع “ميد لاب بورتال” الألماني، التابع للجمعية الألمانية للكيمياء السريرية والطب المخبري، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة أجراها باحثون من المعهد الألماني للتغذية البشرية ومستشفى شاريتيه الجامعي في برلين، خلصت إلى أن إطالة الزفير تجعل الدماغ أكثر استجابة للمكافآت، وتدفع الأشخاص إلى اتخاذ قرارات أكثر جرأة، مع بقاء تقديرهم للمخاطر كما هو دون تغيير.
وطلب الباحثون من المشاركين وعددهم 41 شخصاً، اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطرة، مع اتباع نمطين للتنفس، الطبيعي، والبطيء، حيث يكون الزفير أطول من الشهيق، وراقب الفريق نشاط الدماغ، ومعدل ضربات القلب، والتنفس، والتوصيل الكهربائي للجلد.
وخلصت الدراسة إلى أن إطالة الزفير تزيد من جرأة القرارات، عبر تعزيز حساسية الدماغ للمكافآت دون التأثير على تقدير المخاطر، مع تنشيط منطقتين دماغيتين مرتبطتين بالتقييم والوعي الذاتي.
وتأتي هذه النتائج لتضيف بعداً جديداً للعلاقة بين الجسد والعقل، وتفتح المجال أمام تقنيات التنفس كوسيلة بسيطة لدعم الصحة النفسية، وتحسين المزاج، بل والمساعدة في تعديل السلوكيات الغذائية مستقبلاً.